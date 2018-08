Porticato del Crescent, salernitani e turisti alla scoperta della nuova passeggiata

Turisti e salernitani sempre più incuriositi, per l'apertura degli spazi coperti del Crescent. Sotto il porticato, da cui si accede per via Sandro Pertini, singolare risulta la pavimentazione dove sono rappresentate in ceramica molte delle bellezze paesaggistiche della provincia di Salerno.

In tanti stanno percorrendo l'elegante corridoio a due passi dal mare, come mostrano le foto di Antonio Capuano. Da visitare.