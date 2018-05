Processo Crescent: chiesti 2 anni e 10 mesi per De Luca

Due anni e dieci mesi: questa è la condanna richiesta dal Pm per il Governatore Vincenzo De Luca nell'ambito del processo Crescent. Dopo una lunga giornata in tribunale pochi minuti fa, il Pm Rocco Alfano ha formulato le richieste di condanna per tutti gli imputati e la richiesta di confisca del Crescent.

Per ognuno degli altri membri della Giunta Comunale all'epoca dei fatti il Pm ha chiesto 9 mesi di condanna mentre, tra gli altri imputati, le richieste più pesanti sono state per Eugenio Rainone (2 anni e 6 mesi), Rocco Chechile (2 anni e 2 mesi), Maurizio Dattilo (1 anno e 10 mesi), Giuseppe Zampino e Davide Pelosio (1 anno e 6 mesi) e Bianca De Roberto (1 anno e 4 mesi).