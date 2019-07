Crescent, il Tar ha bocciato il ricorso degli ambientalisti

Il Tar ha bocciato il ricorso presentato dagli ambientalisti per l’area di Santa Teresa e il “Fronte mare” della città. Bocciati i ricorsi con i quali gli ambientalisti hanno presentato motivi aggiunti in opposizione ai vecchi atti autorizzativi del 2012 e ai nuovi, emessi negli anni successivi dopo le modifiche progettuali consentite dal Consiglio di Stato. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola.

Il torrente Fusandola

“Già all’epoca della redazione della progettazione, risultava quasi totalmente intubato e quindi si può affermare che di fatto aveva perso la sua rilevanza paesaggistica”, motiva il Tar. Gli ambientalisti sono pronti a ricorrere al Consiglio di Stato.