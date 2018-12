Crisi economica nel basso salernitano, nasce un centro per la crescita del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È stato inaugurato sabato scorso, ad Atena Lucana Scalo, un centro polifunzionale composto da un team di professionisti in grado di offrire servizi di patronato, consulenza del lavoro e assistenza fiscale a imprese e privati del Vallo di Diano e della vicina Basilicata. In particolare, lo studio di Francesca Gallo, Ilaria De Rosa e Mario Angelo Rinaldi prevede un centro autorizzato di assistenza fiscale (CAF) e Patronato che consente di fornire assistenza contro gli infortuni e le malattie professionali, la tutela della salute, l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, la disoccupazione e la maternità. L’ambito di intervento dei professionisti dello studio è da considerarsi anche a totale copertura di ogni aspetto legato al diritto del lavoro, dalla gestione del personale fino alle controversie legali del lavoro, giudiziali e stragiudiziali. Sul versante fiscale, il centro fornisce assistenza amministrativa, assicurativa, contabile, societaria e contrattuale soprattutto ai privati e alle imprese che fanno i conti con la burocrazia e recessione economica. Qui, infatti, la crisi non è ancora alle spalle. Se in provincia di Salerno l’andamento dell’economia appare in crescita, nelle aree interne i segnali di ripresa stentano a farsi vedere. «In un momento come quello che stiamo attraversando – hanno affermato i fondatori dello studio – abbiamo sentito l’esigenza di creare una struttura professionale in grado di fornire un’assistenza concreta per il nostro territorio». L’auspicio è quello di dare una mano ai lavoratori e ai pensionati che rappresentano le categorie al centro dell’economia locale, ma sono anche quelle più vulnerabili dal punto di vista economico.