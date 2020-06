Rubinetti a secco nella zona orientale di Salerno: le strade coinvolte

Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire intervento di riparazione urgente sulla rete idrica in Via Ventimiglia, per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità si rende necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe, oggi lunedì 15 giugno.

Strade coinvolte

Via F. A. Ventimiglia, Piazza della Libertà (civici dispari), Via R. Galdieri, Via A. del Baglivo, Via Lucania, Traversa. A. De Péace, Via Lungomare Colombo (civici dispari tra il n° 119 e il n° 139), Via G. Angrisani, Largo Prato, Via C.T. Testa, Via G. Iorio, Via Madonna di Fatima, Via M. Calabritto. Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 16,00 odierne.