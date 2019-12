Vicenda Croce Azzurra: l'Asl recede da ogni rapporto con l'associazione

Si è conclusa la vicenda riguardante la Croce Azzurra. Le ambulanze della Croce Azzurra ricollegabile all’imprenditore Roberto Squecco, non avranno più alcun rapporto con l'Asl, come disposto in un atto del direttore generale Mario Iervolino, come riporta Infocilento.

La delibera

Firmata ieri, infatti, una delibera con la quale si recede da ogni rapporto con tali associazioni di volontariato con sede a Capaccio Paestum, Agropoli e Acerno. Dopo le indagini dell’Antimafia e i sigilli di diversi beni di Squecco e di altre persone coinvolte, tra l'altro, anche le ambulanze sono state sequestrate.

Il fatti

A monte, i fatti dello scorso giugno, quando, in occasione dell'elezione a sindaco di Capaccio di Franco Alfieri, le ambulanze di Squecco sfilarono con le sirene accese per la città, festeggiando il neo-primo cittadino, finendo sotto i riflettori della DDA e dei media nazionali.