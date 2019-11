Fondi alla Croce Rossa Italiana: a processo il sindaco di Eboli

Abuso d’ufficio e falso ideologico in concorso: da queste accuse dovranno difendersi a gennaio (data d'inizio del processo) il sindaco di Eboli Massimo Cariello, un ex assessore e un dirigente adesso in pensione. In ballo ci sono fondi destinati alla Croce Rossa Italiana. Lo scrive il quotidiano Il Mattino.

I fatti

Il primo cittadino e le altre due persone sono al centro dell'inchiesta sul contributo di 8mila euro versato all’associazione di volontariato per il progetto “Doposcuola solidale” che - secondo l'accusa - non avrebbe dovuto gravare sui conti comunali. Il Gup Ubaldo Perrotta, all’esito dell’udienza preliminare, ha rinviato a giudizio i tre imputati.