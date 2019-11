Monte San Liberatore, torna la luce sulla "Croce" tra Cava e Salerno

Sta per tornare la luce sulla Croce di Monte San Liberatore. Con una lettera di Rete Ferroviaria Italiana all’associazione Luce del Liberatore – rivela il consigliere regionale Luca Cascone - si pongono le basi per la riaccensione della Croce di San Liberatore, collocata in cima all’omonimo monte tra Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e Salerno, simbolo cristiano e identitario per tutti noi salernitani, punto di riferimento usuale per i pescatori e per i naviganti”.

La prossima mossa

Cascone annuncia che, ora, si si procederà con la stipula di un protocollo d’intesa tra le due amministrazioni per “garantire le risorse necessarie a risolvere i problemi tecnici e finalmente rivedere la luce che rappresenta il confine naturale dei nostri territori”.