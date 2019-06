Crociera da sogno per i dipendenti di un’azienda di Castel San Giorgio, ma è una truffa

Si è rivelata una truffa, la crociera tra Spagna e Francia per i dipendenti di un’azienda con sede a Castel San Giorgio. Come riporta La Città, circa 50 le persone truffate, con il raggiro che ha interessato anche i familiari dei lavoratori.

La truffa

Troppo ghiotta e, pertanto, già sospetta l'offerta: 170 euro per una settimana tra Ibiza e Marsiglia. Amara sorpresa, però, per le maestranze di una ditta specializzate nella produzione di materie plastiche nel territorio comunale sangiorgese. Quando tutto era ormai pronto per trascorrere una stupenda settimana a bordo di una nave da crociera, il sogno estivo di questi impiegati si è infranto in mille pezzi. La compagnia, una delle più note in Italia, in realtà non aveva mai ricevuto le loro prenotazioni: crociera annullata e, purtroppo, soldi versati tutti spariti.