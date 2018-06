La Vision of the Seas a Salerno: suggestioni e curiosità tra salernitani e turisti

Suggestioni, a Salerno, per l'arrivo della Vision of the Seas della Royal Caribbean, caratterizzata dalla luce, grazie a tetti in vetro ed alle ampie finestre che si stagliano dal pavimento al soffitto.

Da sogno, in particolare, il "Viking Crown Lounge" situato a ben 150 piedi sul livello del mare, la parete di arrampicata e le mille altre attività offerte a bordo. Poco distante, per chi passeggia, da osservare, intanto, anche l'edera, le buganville e le altre piante poste all'ingresso dei box del Crescent. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano

