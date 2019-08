Crolla un balcone nella notte: dramma sfiorato in via Freccia

Dramma sfiorato in via Freccia, a Salerno. Nella notte, un forte boato ha svegliato i residenti: è crollato un balcone, come mostrano le foto pubblicate sul gruppo Facebook "Sei di Torrione se...Enzo Carrella".

Il fatto

Il cedimento è avvenuto a pochi passi da una boulangerie che, a quanto pare, sarebbe dovuta essere inaugurata oggi. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Accertamenti in corso.

Gallery