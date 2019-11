Crolli dal costone roccioso in via Croce: disagi alla viabilità

Paura, questa mattina, in via Benedetto Croce, dove alcune pietre sono improvvisamente cadute dal costone roccioso che si trova lungo la strada che collega Salerno con Vietri sul Mare. Fortunatamente non risultano danni a cose o persone.

L’intervento

Sul posto sono giunti i rocciatori che hanno messo in sicurezza l’area e svolto le opportune verifiche onde evitare nuovi problemi viste anche le allerte meteo di questi giorni. A gestire la circolazione veicolare, che è subito un po’ di rallentamenti, sono stati i vigili urbani.