Crollo di calcinacci alla clinica "Tortorella" di Salerno: ferito 50enne

Paura, questa mattina, in pieno centro a Salerno, dove alcuni calcinacci sono caduti all’esterno della Clinica Tortorella. Un uomo di 50 anni, che era in compagnia della moglie, è rimasto ferito alla testa.

I soccorsi

Per, in poco tempo, il malcapitato è stato condotto al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per gli accertamenti del caso. Intanto in via Nicola Aversano sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la tettoria della struttura sanitaria. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Municipale.