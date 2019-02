Salerno, crollo di calcinacci al comando dei vigili urbani

Momenti di tensione, ieri sera, al comando della Polizia Municipale di Salerno, dove il solaio presente all’ingresso dell’edificio è crollato al suolo.

I disagi

Fortunatamente nessun agente è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area insieme ai tecnici del Settore Pubblica Incolumità del Comune. Da anni ormai la struttura di via Dei Carrari versa in condizioni di degrado e andrebbe riqualificata per renderla più sicura.