Crollo di calcinacci dal ponte a Fratte, l'Anas: "Lieve distacco, interventi pronti"

Dopo la denuncia di Gennaro Esposito (FdI), l’Anas interviene per precisare quanto accaduto, nei giorni scorsi, rispetto al crollo di calcinacci dal ponte autostradale Medaglie d’Oro, in carreggiata nord, a Fratte. “Trattasi – si legge in una nota ufficiale – di lieve distacco di piccole porzioni di copriferro”.

La replica

Nella giornata di oggi l’Anas, comunque, ha già provveduto al “disgaggio meccanico delle altre porzioni di copriferro ammalorato e ha programmato nella prossima settimana, degli interventi per il risanamento della trave e dello sbalzo interessati dal distacco”. Infine, i lavori di risanamento corticale ad oggi eseguiti - precisano dall'Anas - "non hanno interessato il viadotto 'Medaglie d'Oro', ma il viadotto 'Cenicchiara' e la rampa dismessa del vecchio svincolo di Fratte".