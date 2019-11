Crollo di calcinacci dal ponte di Fratte, Esposito (FdI): "Chi ha fatto i lavori?"

Momenti di tensione, oggi, a Salerno, dove alcuni calcinacci sono crollati dal ponte autostradale di Fratte. A denunciarlo, pubblicando delle fotografie scattate questa mattina, è il coordinatore del collegio Salerno-Valle dell’Irno di Fratelli d’Italia Gennaro Esposito.

Le critiche

L’esponente del partito di Giorgia Meloni va all’attacco: “Chi ha effettuato i lavori di manutenzione del ponte autostradale nei pressi di Fratte a Salerno o è in mala fede o è incapace. In entrambi i casi va messo da parte per le future gare di appalto. Non è possibile assistere a questa vergogna. I lavori di ristrutturazione del ponte, conclusi poco tempo fa, evidentemente – aggiunge Esposito - non sono stati realizzati a regola d’arte e così le piogge degli ultimi giorni hanno mostrato la fragilità di una struttura ed il pericolo per chi transita, nei pressi del Ponte di Fratte, a piedi o in auto” .

