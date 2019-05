Crollo di calcinacci dal ponte della Tangenziale di Salerno: traffico in tilt

Paura, oggi, nella zona industriale di Salerno, dove alcuni calcinacci sono improvvisamente caduti dal ponte della Tangenziale.

I disagi

Per fortuna non è stata colpita nessuna automobile di passaggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici addetti alla manutenzione del ponte che hanno messo in sicurezza l’area in questione. Inevitabili disagi alla circolazione veicolare.