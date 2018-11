Cadono calcinacci nella scuola a Sanza: la preside chiama il Comune

Il forte maltempo delle ultime ore ha provocato danni anche all’interno della scuola primaria di Sanza, dove si è verificata la caduta di alcuni calcinacci dal soffitto. Spaventati gli alunni e il personale docente, che hanno informato subito la preside Antonietta Cantillo, che, a sua volta, ha allertato gli uffici comunali. I tecnici del Municipio sono prontamente giunti sul posto per mettere in sicurezza l'area interessata dal crollo. Fortunatamente non risultano feriti.