Crolla la controsoffittatura: tragedia sfiorata negli uffici del Giudice di Pace

Panico, questa mattina, all’interno degli Uffici del Giudice di Pace di Nocera Inferiore dov’è improvvisamente crollata la controsoffittatura della stanza occupata dalla dottoressa Anna Paola Lamberti.

Il caso

Sembra che il cedimento sia stato provocato da infiltrazioni di acqua. Molto probabilmente è venuto meno uno dei pannelli in cartongesso presenti nella struttura. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Gli uffici sono stati momentaneamente chiusi.