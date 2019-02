Crollano i mattoni dal ponte, via Eugenio Caterina chiusa temporaneamente al traffico

Via Eugenio Caterina invasa da calcinacci per il crollo di alcuni mattoni rossi dal ponte ferroviario sovrastante. La zona deve essere messa in sicurezza ed è stata già transennata per evitare danni a cose e persone. Sul posto i vigili del fuoco.

La viabilità

La polizia municipale sta deviando il traffico. Circolazione veicolare in tilt: difficoltà per chi deve raggiungere via Eugenio Caterina da via Irno e dal ponte nei presss del Parco Pinocchio.

Gallery