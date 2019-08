Crolla un muro nel centro storico: tanta paura a Padula e strada chiusa

Tanta paura ma nessun ferito a Padula, dov'è crollato all'improvviso un muro nel centro storico. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale.

I fatti

Il muro era fatiscente e adesso una ditta si occuperà di rimuovere il materiale precipitato in strada. Lo scrive ondanews.it. Il sindaco Paolo Imparato ha disposto la chiusura delle strade coinvolte - via Sant'Egidio e Corso Garibaldi - fino alla completa rimozione dei calcinacci e in attesa che venga messa in sicurezza l'area.