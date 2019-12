Crolli dalla parete rocciosa a Capo d'Orso, coinvolta un'auto: nessun ferito

Tragedia sfiorata, nella serata di ieri, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, in località Capo d’Orso (Maiori) dove dei frammenti rocciosi sono improvvisamente crollati su un’automobile ferma ad un semaforo.

I controlli

Tanta paura per gli occupanti e fortunatamente solo lievi danni per la vettura. Il caso è stato subito segnalato alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco che, questa mattina, sono giunti nuovamente sul posto per effettuare le opportune verifiche di messa in sicurezza.