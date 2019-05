"Aiuto, sta per crollare il ponte sulla Tangenziale", ma è una fake news

"Aiuto, sta per crollare il ponte sulla Tangenziale di Salerno": è questo il falso allarme, diventato in poco tempo virale a mezzo social, che ha destato preoccupazione e tensioni tra i cittadini.

La smentita

Potrebbe essere denunciato per procurato all’allarme, l’autore dell’audio e della foto di un pilone della tangenziale in bilico, peraltro non riconducibile a Salerno. In tanti, si sono rivolti alla nostra redazione per avere dettagli sul fatto, ma si tratta di una fake news, alimentata dal blocco del traffico sul tratto di tangenziale, causato, invece, dalla perdita del carico di un camion che trasportava frutta.