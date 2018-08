Crollo del soffitto all'ufficio Politiche Sociali di Torrione: sindacati preoccupati

Paura all’Ufficio delle Politiche Sociali del Comune di Salerno, situato nel quartiere di Torrione, dove si è verificato il crollo del soffitto.

Il crollo

Con una nota protocollata agli uffici di Palazzo di Città – riporta Cronache - i sindacati chiedono provvedimenti urgenti in quanto dal primo agosto, presumibilmente nella notte, un crollo al piano terra di alcuni locali ha fatto bloccare le attività. Da quel giorno, il problema persiste, ma non solo non sono stati presi i dovuti provvedimenti, ma a quanto pare nei giorni a seguire ci sono stati altri crolli che hanno messo a rischio l’incolumità dei dipendenti del settore e dell’ufficio. Molti locali infatti sono completamente chiusi e dopo più di 20 giorni si attende che i lavori vengano conclusi.