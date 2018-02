Crollo sulla strada statale 163 Amalfitana: i disagi per gli automobilisti

Disagi in Costiera Amalfitana: lungo la strada statale 163 “Amalfitana”, al chilometro 45,750, nel comune di Cetara, è attualmente in vigore il senso unico alternato, regolato da un semaforo, a causa del crollo di materiale roccioso dal costone che costeggia la carreggiata. Sul posto sono giunti i tecnici dell’Anas per mettere in sicurezza l’area ed effettuare le verifiche del caso.