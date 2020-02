Raffiche di vento a Cava, crolla solaio accanto al "Genoino"

Momenti di paura, ieri sera, a Cava de’ Tirreni, dove le forti raffiche di vento hanno provocato il crollo di una parte del tetto di edificio situato nei pressi del liceo scientifico “Genoino”.

La tensione

Intorno alle 21 è venuto giù un intero solaio da un edificio andandosi a scaraventare in via Ernesto De Marino che, fortunatamente, in quel momento era deserta. I residenti hanno subito allertato gli agenti della Polizia Municipale che hanno subito chiuso l’accesso alla strada.