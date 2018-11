Vertenza "Cruciani" a Nocera Inferiore, i lavoratori proclamano lo sciopero

Esplode la rabbia dei lavoratori della Cruciani Srl, l’azienda tessile in liquidazione, che appartiere al gruppo Caprai , situata in località Fosso Imperatore a Nocera Inferiore.

La vertenza

Da ieri hanno proclamato lo stato di agitazione e lo sciopero in quanto non percepiscono lo stipendio dal mese di luglio. “I lavoratori e le loro famiglie sono stremo” denunciano, in una nota, i sindacati (Rsa, Cisal). “Malgrado le numerose comunicazioni intercorse con impegni rimasti inevasi, non essendo stata posta in essere alcuna concreta stratega di rilancio per il sito produttivo – scrivono – si proclama lo sciopero ad horas dei lavoraoti riservandosi di porre in essere nel prosieguo le più opportune iniziative di protesta”.