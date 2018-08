“Cruditè e champagne” a Positano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sorto da qualche mese in pieno centro a Positano, il ristorante “Ohimà Brasserie”della famiglia Collina, si è subito distinto come “Piccolo Atelier Del Gusto”, il curato design, l’elegante atmosfera, le deliziose portate dello chef Mosca e la selezione di vini, offronoun’interessante esperienza di gusto. Una serata moderata da Angela Merolla, scandita in cinque portate e vini da raccontare. Menù “Cruditè e Champagne” •Riccio di mare e bufala In abbinamento: St.Germain cocktail •Tartare di tonno, centrifugato di sedano, vinaigrette ai lamponi e menta In abbinamento: DEUTZ BRUT CLASSIC •Plateau di crudo (servito in modo conviviale) In abbinamento : DEUTZ BLANC DE BLANCS 2011 •Risotto alle alghe marine, crudo di calamari e limone sfusato In abbinamento : DEUTZ BLANC DE BLANCS 2011 •Tartelletta ai fichi rossi e gelato all’Aglianico del Vulture In abbinamento : AMOUR DE DEUTZ 2008 Costo della cena 95€ a persona vini inclusi Per info e prenotazioni: Ohimà Brasserie Via C. Colombo 17 Positano Telefono: 089 811691 www.ohimabrasserie.it