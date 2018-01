Sicurezza dei lavoratori nell’isola ecologica di Fratte: i dubbi della Csa Fiadel

Sicurezza dei lavoratori a rischio nell’isola ecologica di Fratte, a Salerno: lo denuncia Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Fiadel provinciale, che si è fatto portavoce del problema sollevato dal delegato sindacale della struttura, Gaetano De Chiara. “Nonostante le segnalazioni fatte in passato, a tutt’oggi i disagi segnalati non hanno trovato riscontro e per la loro gravità determinano, non solo insalubrità del luogo di lavoro ma, addirittura pongono a repentaglio l’incolumità fisica degli addetti”, ha detto Rispoli.

La denuncia e l'appello di Rispoli