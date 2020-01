Procura di Salerno, via libera del Csm: il nuovo capo è Giuseppe Borrelli

Giuseppe Borrelli è il nuovo procuratore capo di Salerno. Lo ha nominato il plenum del Consiglio superiore della magistratura che ha votato la proposta della quinta commissione con 19 voti a favore e 5 astensioni. Si sono astenuti i consiglieri laici Stefano Cavanna, della Lega, Alessio Lanzi, di Fi, e Fulvio Gigliotti, in quota M5S, e i togati Giuseppe Marra, di Autonomia e Indipendenza, e l'indipendente Nino Di Matteo.

Il caso

Borrelli, che dal 2014 è procuratore aggiunto a Napoli, prende il posto lasciato vacante a settembre 2018 quando è andato in pensione Corrado Lembo. Esperto di contrasto alla criminalità organizzata, ha svolto gran parte della carriera in Campania, tranne una periodo all'Ispettorato generale del ministero della Giustizia e poi, dal 2009, come aggiunto alla procura di Catanzaro.