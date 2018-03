Cucciolata incastrata in un tombino, a Padula: intervengono i Vigili del Fuoco

Erano finiti in un tombino, ma fortunatamente i vigili del fuoco li hanno tratti in salvo: dei cagnolini erano in pericolo, a Padula, in località Voltacammino. La cucciolata contava 8 amici di zampa di quaranta giorni insieme alla mamma: per cause da accertare, i cagnolini erano rimasti intrappolati nel tombino.

I soccorsi

Sul posto, insieme ad alcuni animalisti, anche personale dell'Asl e i caschi rossi. Purtroppo uno dei cuccioli non è sopravvissuto. Gli altri, tratti in salvo, ora stanno ora bene e sono accuditi dai volontari: per due di loro, è giunta già richiesta di adozione, mentre gli altri cercano una famiglia.