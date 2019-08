Cultura e tradizione, patto tra Capaccio Paestum e Namyangju

Il sindaco della città di Namyangju, Cho Kwang han, importante centro della Corea del Sud, e il Comune di Capaccio Paestum attraverso la vice sindaca Maria Antonietta Di Filippo e l'assessore alla Pubblica Istruzione Mariarosaria Picariello, hanno siglato un Mou (memorandum of understanding) allo scopo di incrementare i rapporti tra i due territori in tutte le forme culturali e sociali, e in particolare per promuovere la cultura e la tradizione. La firma è avvenuta in occasione della visita alla Provincia di Salerno.

La curiosità

Capaccio Paestum è sede di siti Unesco e membro della rete internazionale "Citta' Slow" è un comune del Cilento dove è particolarmente radicata la tradizione e numerosi sono i prodotti eccellenti agroalimentari, a cominciare dalla Dieta mediterranea. I rapporti tra le due città sono cominciati nel 2016, quando la Provincia di Salerno fu gemellata con Namyangju. Alla firma dell'intesa erano presenti anche il Parco Archeologico di Paestum (Direttore Gabriel Zuchtriegel), il Comune di Stio (Assessore Pubblica Istruzione Massimo Trotta), la scuola Ipsar Piranesi (Dirigente Loredana Nicoletti) e Associazione Sapere Mediterraneo (Vice Presidente Francesco Scianni), che hanno sottoscritto altrettanti accordi per valorizzare le bellezze naturali e paesaggistiche e i prodotti di eccellenza enogastronomica.

Promotori e coordinatori dell'iniziativa (Francesco Scianni, Massimo Trotta e Lee Kichul) hanno convenuto sul fatto che la strategia migliore per promuovere lo scambio è sotto l'egida delle istituzioni, lavorare con gli studenti. La delegazione coreana, composta da politici, funzionari comunali e studenti ha seguito all'istituto Piranesi, le lezioni sull'uso in cucina dei prodotti agroalimentari tipici cilentani; inoltre ha visitato il Parco archeologico di Paestum (scavi e museo), la stazione meteorologica di Capo Palinuro, l'oasi Wwf di Morigerati, e borghi come Stio (Citta' Slow international), il museo di arte contemporanea Antonio Trotta, interagendo con la comunità locale, anche con competizioni sportive.