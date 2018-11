Cupcakes ed altre speciali golosità: ecco dove assaggiarle a Salerno

Dolci e gustosi, i cupcakes, noti anche in Inghilterra sotto il nome di “fairy cakes”: si tratta delle tortine monoporzione decorate con glassa colorata, crema al burro, confettini colorati o piccole figure in pasta di zucchero.

Anche a Salerno, è possibile assaggiare il peccato di gola in versione mini. In particolare, presso Pasticcia di via Diaz, specializzata in cupcakes ma produttrice anche di torte, cookies, macarons, muffins e squisiti brownies. E poi presso Sweet Bakery di via Sichelmanno, a Pastena, dove un angolo di Londra dai sapori americani ha già conquistato gli amanti dello zucchero e dove è possibile anche prenotare delle graziosissime torte personalizzate. Da provare.



