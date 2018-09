Cure termali gratis per i cittadini di Camerota

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Cure termali gratis per i cittadini del Comune di Camerota. E’ l’iniziativa che l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha messo in campo per tutti i cittadini esentati dal pagamento del ticket sanitario. Le cure termali si terranno presso lo stabilimento Terme Vulpacchio a Contursi Terme, dall’1 al 13 ottobre.

A beneficiare del servizio potranno essere esclusivamente i cittadini residenti. Il servizio comprende il trasporto gratuito in pullman, visite mediche e specialistiche e il trattamento termale. Gli interessati possono comunicare la propria adesione al Comune di Camerota entro il 15 settembre 2018, corredando l’istanza con la prescrizione medica e la dichiarazione di esonero da responsabilità dell’ente locale. I modelli di adesione sono disponibili presso l’ufficio Politiche Sociali. Logicamente, dietro compenso ragionevole, possono aggregarsi anche i cittadini non esenti dal pagamento del ticket sanitario.