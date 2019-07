Curia, le prime nomine del neoarcivescovo Bellandi

A pochi giorni dal suo ingresso in Curia, il neo arcivescovo monsignor Andrea Bellandi ha reso note le prime nomine.

Le prime nomine

Sua eccellenza, infatti, ha scelto Alfonso Basile quale nuovo vicario della parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore a Salerno, guidata da Don Natale Scarpitta, nonchè Don Guido Malandrino, Delegato episcopale per la Vita Consacrata, Padre Francesco De Crescenzo Delegato episcopale per la Sinodalità, la Pastorale e la Promozione del Laicato. Infine, Don Biagio Napoletano come Vicario generale.