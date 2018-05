Curiosità a Camerota, dopo il Frecciarossa arriva il Trenodamare

Novità per i turisti a Camerota: Trenitalia fa sapere che dal 10 giugno il Frecciarossa 1000, che parte dalla stazione di Milano Centrale, farà tappa alla stazione di Centola-Palinuro-Marina di Camerota. Ogni venerdì, sabato e domenica, un treno veloce arriva e un altro parte dallo scalo strategico per due dei paesi turistici più conosciuti del Mezzogiorno. Grandi passi in avanti, dunque, per quanto riguarda i collegamenti extraurbani.

L'idea

Per i trasporti urbani, invece, c’è il ritorno del Trenodamare, una scommessa dell’Amministrazione Scarpitta, vinta già l’estate scorsa

quando il trenino ha accompagnato circa 11 mila turisti alla scoperta del Comune di Camerota. L’Agenzia Infante ha infatti comunicato che dall’1 giugno al 31 agosto 2018 sarà attivo nuovamente il «Trenino Turistico Terradamare». "Dopo il successo del 2017, anche per il 2018 l'amministrazione comunale ha voluto ripetere questa magnifica esperienza", fa sapere Alessandro Infante, titolare dell’Agenzia. L'itinerario previsto è all'interno del circuito urbano della frazione Marina alla riscoperta del centro storico del famoso borgo marinaro. Il trenino turistico in affidamento all'Agenzia Infante non prevede nessun costo per il Comune difatti la ditta Infante svolgerà il servizio a rischio d'impresa. Il trenino partirà il primo giugno alle ore 19.30 e resterà attivo fino a mezzanotte. Il costo del biglietto è di 3,00 euro.

Il commento del sindaco Mario Salvatore Scarpitta

L’attività di promozione turistica è uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale l’anno scorso abbiamo azzardato puntando su questa scommessa del Trenodamare. Si è rivelata vincente al di là delle aspettative. Ringrazio la famiglia Infante sempre attenta e vicina ad accogliere le proposte avanzate da questa squadra di governo, come ringrazio la direzione nazionale di Trenitalia che ha messo la stazione di Centola-Palinuro-Marina di Camerota al centro del turismo internazionale. Nei prossimi giorni incontreremo, insieme al sindaco di Centola Carmelo Stanziola, gli operatori turistici del territorio per concordare insieme eventuali strategie di accoglienza turistica in vista dell’arrivo del treno veloce.

Parla Manfredo D’Alessandro, consigliere con delega alla Viabilità