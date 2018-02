Cyberbullismo, la Polizia incontra gli studenti della "Vicinanza-Pirro"

Cyberbullismo e uso corretto dei social network saranno i temi dell'incontro in programma domattina, martedì 6 febbraio, alla scuola Vicinanza-Pirro di Salerno. La giornata di approfondimento rientra nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day, in collaborazione tra Polizia Postale e Ministero dell'Istruzione. Si tratterà di un’edizione speciale del progetto "Una vita da social" con lo svolgimento, in contemporanea, di incontri presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale e delle Comunicazioni incontrerà oltre 60mila ragazzi in occasione del Safer Internet Day, sul tema “Creare, connettere e condividere il rispetto: una migliore connessione internet inizia con te”.

L’obiettivo

Le forze dell'ordine spiegheranno ai ragazzi come sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri. Li stimoleranno a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.