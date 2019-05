Cyberbullismo a San Cipriano, 12enne amante della danza preso di mira in rete

Nuovo caso di cyberbullismo, questa volta a San Cipriano Picentino. Come riporta Zerottonove, si tratta di un 12enne preso di mira online, per “colpa” della sua passione per la danza. La denuncia arriva da un familiare a mezzo Social, a seguito di messaggi offensivi privati, tesi a scoraggiare e a denigrare la passione del ragazzino.

Il minorenne, bersagliato da insulti anonimi, pare sia vittima di veri e propri atti di Cyber-bullismo perché iscritto ad una scuola di ballo.

L’appello della famiglia