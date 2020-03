"Da Procida contro il Covid-19", nuove adesioni alla raccolta fondi: ecco come partecipare

L’ “Angela Serra Salerno”, in accordo con la direzione generale e sanitaria dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” lancia la raccolta fondi "Da Procida contro il Covid-19" e inizia con lo stanziare 5 mila euro.

Gli aderenti

Non passa un giorno e anche l’Ail sezione “Marco Tulimieri” di Salerno sposa la causa con un contributo di 5 mila euro. E così anche l’associazione “Arcobaleno Marco Iagulli Onlus” e l’associazione di volontariato “Chiara Paradiso”. L’obiettivo è raggiungere 50 mila euro per attrezzare il plesso Da Procida per accogliere i pazienti affetti da Covid-19 acquistando un apparecchio per fare rx torace a pazienti allettati. “Per questa ragione abbiamo bisogno anche di te!Insieme contro il virus si può!” è lo slogan usato dai promotori per incenti

Come donare

La donazione può essere effettuata tramite bonifico bancario intestato a Ass. Angela Serra per la Ricerca sul cancro, sezione di Salerno “Luana Basile”.

Causale: Da Procida contro il Covid-19

Iban: IT37H0538715206000001257529

Banca popolare dell'Emilia Romagna - filiale di Salerno - Agenzia n. 4

Le donazioni effettuate all’associazione “Angela Serra Salerno” godono di benefici fiscali.

