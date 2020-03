Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’ Associazione Corda in Accordo Onlus aderisce alla raccolta fondi «Da Procida contro il Covid-19», lanciata dall’Associazione Angela Serra Salerno, in accordo con la Direzione Generale e Sanitaria dell’A.O.U. di Salerno. Con il tuo aiuto potremo attrezzare il plesso Da Procida per accogliere i pazienti affetti da Covid-19 acquistando un apparecchio per fare RX torace a pazienti allettati. Obiettivo 50.000 euro. Noi Associazione Corda in Accordo Onlus iniziamo con lo stanziare 1.500 euro, ma aspettiamo anche il contributo di tutti gli amici che vorranno unirsi a noi. COME DONARE: La donazione può essere effettuata tramite bonifico bancario intestato a Ass. Angela Serra per la Ricerca sul cancro, sezione di Salerno “Luana Basile” CAUSALE: Da Procida contro il Covid-19 con Associazione Corda in Accordo Onlus IBAN: IT37H0538715206000001257529 Banca popolare dell'Emilia Romagna - filiale di Salerno - Agenzia n. 4 Vi ricordiamo che le donazioni effettuate all’Associazione Angela Serra Salerno e all'Associazione Corda in Accordo Onlus godono di benefici fiscali.