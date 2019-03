Lirica: grande successo per Daniel Oren in Polonia

Grande successo per il maestro Daniel Oren che si è esibito per la prima volta in Polonia, al Silesian Hall di Katowice, dove ha portato in scena Messa di Gloria di Puccini. L'esibizione del direttore artistico della Stagione Lirica del teatro Verdi e direttore musicale dell'Arena di Verona Opera Festival: "Passerà senz'altro alla storia come un concerto straordinario, uno di quegli eventi musicali che, attesi per anni, riempiono le sale" si legge in una recensione pubblicata sulla rivista polacca Presto.

L'esibizione

In occasione dell'esibizione di Oren, infatti, la rivista ha voluto approfondirne il carattere e la personalità: "Daniel Oren è uno dei maggiori esperti al mondo dell’opera di Giacomo Puccini, ed è questo il motivo per cui vale la pena lasciarsi trascinare dalla sua personale interpretazione. Alcuni pensano che diriga egregiamente, altri lo trovano piuttosto teatrale e sopra le righe - si legge - Eppure è ammirevole il risultato che raggiunge con la sua espressività. Non è l’ennesimo direttore che si limita a dirigere l’orchestra, no. Piuttosto Oren si immerge letteralmente nell’orchestra, e torna a galla con quello che è meglio per il brano che sta eseguendo: una intera gamma di suoni e colori". Il maestro, poi, ha voluto sottolineare il grande legame che intercorre tra lui e la Polonia, terra natia della madre: "Confesso che è stata una grandissima emozione potermi esibire nei luoghi dove affondano le mie radici – ha spiegato Oren – Spero di poterci tornare molto presto per riabbracciare un pubblico attento e caloroso".

Le prossime esibizioni di Oren

Dopo qualche giorno di pausa il maestro si esibirà il prossimo 28 marzo a Tel Aviv, in Israele, dove dirigerà la Tosca con un cast d'eccezione. Sul palco ci saranno, tra gli altri, i soprano Iano Tamar e Tatiana Melnychenko, i tenori Gustavo Porta e Najmiddin Mavlyanov e il baritono Sebastian Catana. Maggio, invece, lo vedrà protagonista alla Royal Opera House di Londra con Andrea Chènier mentre a giugno porterà in scena al teatro Massimo di Palermo Pagliacci.