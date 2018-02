Danneggiano 11 auto parcheggiate sul Trincerone di Salerno: denuncati due giovani

Due ventiduenni, V.A e C.G, uno residente a Scafati e l’altro a Boscoreale, sono stati denunciati dalla Polizia all’Autorità Giudiziaria perché, la scorsa notte, hanno danneggiato ben undici automobili parcheggiale in via Ruggero Moscato, nei pressi del Trincerone Ferroviario di Salerno.

Il blitz

Intorno alle ore 1.50 i poliziotti della “Sezione Volanti” sono intervenuti in via Moscato a seguito di una segnalazione giunta in Questura. I due giovani, mentre percorrevano a piedi la strada, danneggiavano le vetture che trovavano sul loro cammino. In pochi minuti una volante è giunta sul posto riuscendo a bloccare i due giovani vandali mentre stavano prendendo a calci un altro veicolo. Entrambi hanno tentato anche di fuggire, ma sono stati prontamente fermati. Gran parte dei proprietari delle auto sono stati subito rintracciati. E prima della formale denuncia hanno effettuato un sopralluogo per constatare la stima dei danni. I due vandali, quindi, sono stati denunciati per danneggiamento aggravato commesso in concorso. Nei loro confronti sono in corso, in Questura, le procedure per l’emissione del divieto di ritorno nel comune di Salerno.