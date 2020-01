Capodanno e danni: i botti mettono ko la sede del comitato San Francesco, lo sfogo

Uno scempio, in piazza San Francesco, a seguito dei botti di Capodanno. Come già riportato, seri, i danni presso la sede del Comitato di Quartiere a causa dei petardi esplosi da ignoti. Un bilancio decisamente avvilente, per la presidente Laura Vitale che, con impegno, era riuscita a far mettere a disposizione e ad allestire la sede del comitato, per la gioia non solo degli abitanti della zona, ma anche di giovani e anziani salernitani impegnati in attività sociali ed aggregative.

Purtroppo, l'atto di vandalismo ha messo in seria difficoltà il Comitato: i petardi, infatti, hanno danneggiato la serratura della porta in ferro, frantumato il vetro, causato la caduta di calcinacci e reso impraticabile la saletta. Come è noto, il comitato di quartiere autofinanzia le sue attività e, pertanto, dovrà anche provvedere autonomamente al ripristino della situazione. "E' triste pensare come le nuove generazioni si divertano a distruggere beni comuni - ha osservato Laura Vitale- Peraltro, se solo ci fosse stata una maggiore sorveglianza nella zona, durante la ressa e la confusione del 31 dicembre, probabilmente, qualche danno lo avremmo potuto risparmiare". Rimboccandosi le maniche, ad ogni modo, il Comitato San Francesco dovrà rimettere in piedi la sede, per non negare un luogo sociale importante per i salernitani che, proprio in quella struttura, hanno riscoperto un punto di riferimento prezioso per la comunità.