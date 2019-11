Maltempo a Salerno e provincia: chiusi i sottopassi, danni dal Cilento all'Agro

Danni e disagi, a Salerno e provincia, per il maltempo. Oltre alle mareggiate che hanno provocato non pochi danni in Costiera, a Salerno città si sono allagate molte strade ed è stata disposta la chiusura dei sottopassi, fino alla fine dell'allerta meteo prevista fino alle 18 di oggi.

L'Agro

Non migliore la situazione nell'Agro, tra strade allagate e alberi abbattuti: il Comune di Pagani, in particolare, richiede un nuovo sopralluogo all’interno di tutti gli istituti scolastici ed ha disposto, così come fatto dall'amministrazione di Amalfi, la chiusura delle scuole per la giornata di oggi.

I danni in Cilento

In Cilento, intanto, a Scario, frazione di San Giovanni a Piro, le onde hanno distrutto gran parte del muro posizionato lungo la banchina di sopraflutto. Sul posto, la Capitaneria di Porto di Palinuro. E ancora, a Pollica, l'opera artistica-ecologista che rappresenta un pesce mangia-rifiuti, è stata travolta dalla mareggiata, con la conseguente caduta della plastica presente al suo interno che, dunque, si è dispersa nell'ambiente. Tanta amarezza.