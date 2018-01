"Bloccati" i parcometri, utenti derubati: la denuncia di Salerno Mobilità

Gravi episodi di criminalità a Salerno. Come riporta Il Mattino, delle gang avrebbero preso di mira i parcometri delle aree di sosta, per rubare soldi a cittadini onesti che pagano il ticket. Ignoti, infatti, avrebbero bloccato il sistema di erogazione delle monete, con cartacce o oggetti di plastica. Presumibilmente, dunque, i malviventi, al momento giusto, rimuoverebbero tali blocchi, impossessandosi delle monete non restituite ai malcapitati di turno.

La scoperta

Salerno Mobilità, dopo svariate denunce, è stata costretta a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica. Nel mirino dei truffatori, i parcheggi di via Vinciprova, via Roma, Corso Garibaldi e Trincerone.