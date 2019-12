Frane, allagamenti e incidenti: la conta dei danni per il maltempo in provincia di Salerno

Iniziata, la conta dei danni del maltempo: un venerdì caratterizzato da allagamenti, alberi abbattuti dal vento e frane, quello appena trascorso. Violentissime, infatti, le raffiche di vento che hanno accompagnato gli acquazzoni, provocando una tempesta davvero paurosa.

Il dramma sfiorato

Non solo le due persone ferite a Salerno città per la caduta degli alberi in via Roma: l'ondata di maltempo ha provocato un altro dramma sfiorato anche a Montecorvinbo Rovella, dove una frana ha travolto un'auto che si è ribaltata, in via Quaranta. L'uomo alla guida della vettura è riuscito ad usicire dall'auto: è stato condotto per accertamenti presso l'ospedale di Battipaglia, con ferite e contusioni.

In Costiera

In Costiera, inquietante lo scenario a Capo d'Orso, a Maiori, dove enormi massi sono finiti sulla carreggiata, danneggiando anche il muretto di protezione. Non sono mancati neanche disagi al porto ed è stato sradicato l'albero di Natale.

In Cilento e nel Vallo di Diano

In Cilento, intanto, mareggiate insistenti nel Golfo di Policastro, in particolare a Sapri dove le onde hanno raggiunto la terraferma. Stessa situazione d Agnone, dove il lungomare è stato invaso da sabbia e detriti, così come a Casal delle coperture. Rami spezzati e fango anche nelle aree interne, con tutti i rischi del caso. A Laurino, un albero, cadendo sulla Sp440, ha rotto un cavo dell’alta tensione provocando un black out, mentre sulla statale 488, a Roccadaspide, un albero è caduto sulla carreggiata, causando un ennesimo lieve incidente. Una situazione da incubo, insomma, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.