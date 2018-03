Mareggiata nel salernitano: ingenti danni agli sabilimenti balneari

Il maltempo che nella giornata di ieri si è abbattuto sulla provincia di Salerno ha causato molti danni soprattutto alla costa sud della provincia. In particolare sulla costa di Battipaglia diversi stabilimenti balneari sono stati colpiti da violente mareggiate che hanno causato diversi danni. Anche i fratelli Dati dello stabilimento El Sombrero sono stati costretti, come si vede nelle foto, a contare i danni causati dalla forza del mare in tempesta.