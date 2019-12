Maltempo e danni a Salerno, parla il sindaco: "Prima la sicurezza"

"In presenza di fenomeni così massicci, vanno in crisi le strutture, non c'è soluzione. E' quanto emerso anche stamattina all'incontro da me convocato, già da ieri notte, con Salerno Sistemi che già da tempo sta svolgendo dei lavori di manutenzioni". Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a proposito della tempesta che ieri ha messo in ginocchio la città, tra danni, frane, cadute di alberi e allagamenti.

Il bilancio

"Ci sono state una serie di cadute di alberi per delle raffiche di vento incredibili: la circolazione in via Roma è stata interrotta per il crollo di due alberi, rimossi dai Vigili del Fuoco che ringrazio, insieme alla Polizia Municipale, ai tecnici comunali e alle forze dell'ordine che hanno consentito in pochissime ore il ripristino della normalità", ha aggiunto il primo cittadino . Infine, Napoli ha spiegato le motivazioni per cui si è ritenuto utile disporre la chiusura delle scuole nella giornata di oggi:

Parla il sindaco

Abbiamo predisposto verifiche, ora in corso, per la stabilità dei versanti che molte volte impegnano proprietà dei privati ai quali abbiamo inviato diffide in tempo utile e che ora azioneremo ulteriormente. Abbiamo deciso la chiusura delle scuole per oggi, al fine di verificare complessivamente la sicurezza delle alberature, della sede stradale e dello stato generale della città, anche se è una giornata radiosa. I nostri bambini e giovani devono andare a scuole in sicurezza, senza rischiare di essere colpiti da un ramo o di finire in una buca provocata dagli smottamenti. La situazione è sotto controllo.

Il rinvio

A causa della chiusura delle scuole, intanto, rinviato l'Open Day all'Istituto Comprensivo Vicinanza-Pirro in programma oggi: la nuova data dell'iniziativa sarà resa nota a breve.