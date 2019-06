Maltempo nel salernitano: danni per milioni di euro agli stabilimenti balneari

Dopo le conseguenze gravissime sulla produzione di ciliegie, pagano dazio alle avverse condizioni meteo anche gli stabilimenti balneari della costa salernitana.

Le reazioni

Il presidente della sezione salernitana del Sindacato Italiano Balneari Alfonso Amoroso, fa la conta dei danni: "Un mese di maggio peggiore non l’abbiamo mai visto e l’inizio di giugno non sembra promettere bene. Rispetto all’anno precedente la riduzione media del volume d’affari del settore sarebbe di oltre il 90%". Lo scrive il quotidiano Le Cronache oggi in edicola.