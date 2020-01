A2 del Mediterraneo, camion in corsa perde una ruota: danni ad alcune vetture

Dramma sventato, ieri sera, sull'A2 del Mediterraneo, tra Atena Lucana e Polla, in direzione nord. Due auto, infatti, sono rimaste danneggiate dalla ruota persa da un camion in corsa.

Le indagini

Fortunatamente non si registrano feriti, come riporta Radio Alfa. Sul posto, gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti del caso.